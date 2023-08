DJ PTA-News: Weng Fine Art AG: Fokussierung der Gespräche im Hinblick auf artnet AG auf einen Investor

Monheim am Rhein (pta/30.08.2023/08:00) - Die Weng Fine Art AG hat entschieden, ihre Verhandlungen für die nächsten 90 Tage auf einen einzigen möglichen Investor für Artnet zu konzentrieren. Bisher waren parallele Gespräche mit mehreren Interessenten geführt worden. Die Weng Fine Art AG ist, inklusive der Aktien, die von ihrem CEO Rüdiger K. Weng gehalten werden, mit knapp 30 % Unternehmensanteil größte Aktionärin des börsennotierten Online-Dienstleisters für den internationalen Kunsthandel. Ziel der an den Gesprächen Beteiligten ist es weiterhin, Artnet strategisch und finanziell nachhaltig und profitabel aufzustellen. Dem WFA-Vorstand ist es darüber hinaus wichtig, eine breit angelegte strategische Zusammenarbeit zwischen Artnet und der WFA-Gruppe zu begründen. Bis zum Abschluss dieser Gespräche kann keine hinreichend belastbare Prognose zu den Finanzkennzahlen der Weng Fine Art AG für das Geschäftsjahr 2023 abgegeben werden. Der Vorstand geht davon aus, dass die Gespräche mit dem möglichen Investor im Laufe des vierten Quartals 2023 abgeschlossen werden können.

ÜBER DIE WENG FINE ART AG

Die Weng Fine Art AG (WFA) ist eines der führenden Kunsthandelsunternehmen in Europa. Das Unternehmen mit Sitz in Monheim am Rhein wurde 1994 von Rüdiger K. Weng gegründet und ist seit 2012 die einzige an der Börse gelistete Kunsthandelsgesellschaft in Europa. Mit derzeit vier Geschäftsbereichen und einem Team aus Kunst-, Finanz- und Digital Experten betreut das Unternehmen Kunden auf der ganzen Welt. Im Fokus des Unternehmens stehen dabei der Handel von Werken international renommierter Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts wie Pablo Picasso, Henri Matisse, Edvard Munch, Emil Nolde, Ernst Ludwig Kirchner, Wassily Kandinsky, Andy Warhol, Gerhard Richter, Joseph Beuys, Damien Hirst und Robert Longo.

Die Weng Fine Art konzentriert sich auf das Business-to-Business-Geschäft und beliefert die großen internationalen Auktionshäuser sowie namhafte Händler und Galerien. Mit ihrer Schweizer Tochtergesellschaft ArtXX AG betreibt die WFA unter der Marke "Weng Contemporary" ein E-Commerce- Geschäft für limitierte Editionen der wichtigsten zeitgenössischen Künstler. Die Weng Fine Art ist zudem maßgeblich an der Artnet AG beteiligt, dem weltweit führenden Daten- und Informationsanbieter für den Kunstmarkt, die 2020 ein assoziiertes Unternehmen der WFA geworden ist.

Zusammen mit Partnern aus der Finanz- und Technologieindustrie beteiligt sich die WFA nun auch an der Entwicklung des digitalen Kunstmarkts auf Basis der Blockchain-Technologie, um den Zugang für Sammler und Investoren zum Kunstmarkt zu erleichtern und Transparenz für Kunst als Anlageklasse zu schaffen. Weitere Informationen unter: http:// www.wengfineart.com.

