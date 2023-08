Weinfelden (ots) -Arnold Schwarzenegger ist das neue Gesicht bei Parkside - das Sortiment der Marke bietet Werkzeuge, Gartengeräte und Zubehör und wird bei Lidl angeboten. Im TV, auf Social Media und Co. wird die Kampagne unter dem Motto "Du packst das" mit dem Hollywood-Star gezeigt.Arnold Schwarzenegger spricht für die Marke Parkside. Er ist mit Werkzeugen vertraut. Er hat früher als Maurer gearbeitet und ist ein Gestalter. Auch deswegen ist die Kooperation für den Schauspieler eine rundum stimmige Angelegenheit, wie er betont: ",Du packst das' - genau meine Einstellung. Man muss an sich selbst glauben, darum bin ich Parksider."Christoph Pohl, Vorstand Einkauf bei Lidl International, erklärt: "Dank konstanter, langjähriger Entwicklung wurde mit Parkside eine Marke geschaffen, die bereits viele Kunden mit hoher Qualität, unschlagbarem Preis-Leistungs-Verhältnis, einem überzeugenden Sortiment und ansprechendem Design begeistern konnte. Mit Arnold Schwarzenegger konnten wir jemanden gewinnen, der viele unserer Werte verkörpert. Er steht für das Selbst Anpacken. Wir möchten Menschen dabei die Sicherheit geben, das auch zu schaffen. Arnold Schwarzenegger ist ein Macher, er ist authentisch, zielstrebig und bodenständig. Wir sind stolz, dass er jetzt zum Parkside-Team gehört."Die Marke Parkside - erhältlich bei Lidl - bietet Heimwerker-Produkte, mit denen jeder Arbeiten im Garten, am Haus oder in der Werkstatt durchführen kann. Mit der X20V-Akku Serie werden Kundinnen und Kunden über 100 Geräte für Werkstatt und Garten angeboten, die alle mit nur einem kompatiblen Akku betrieben werden können. Auch bei Lidl Schweiz sind die beliebten Produkte regelmässig auf Aktionsbasis verfügbar.Pressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lid.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100910648