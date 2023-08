Die Stimmung an den Aktienmärkten hat sich in den vergangenen Tagen aufgehellt und der DAX dürfte auch zur Wochenmitte positiv in den DAX starten. 30 Minuten vor dem Xetra-Start notiert der deutsche Leitindex 0,2 Prozent höher bei 15.955 Zählern und damit wieder in Schlagdistanz zur runden 16.000-Punkte-Marke. Für einen positiven Monatsabschluss dürfte es dennoch nicht reichen. Aktuell notiert der DAX knapp mehr als 3 Prozent im Minus. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

