INSTANT GROUP AG: Einführung der Aktie in den Primärmarkt der Börse Düsseldorf



30.08.2023 / 09:27 CET/CEST

INSTANT GROUP AG: Einführung der Aktie in den Primärmarkt der Börse Düsseldorf

Die INSTANT GROUP AG (Primärmarkt Düsseldorf, Freiverkehr Berlin, München, Stuttgart/ ISIN DE0005418404), als deutscher Marktführer im Bereich von alternativen Börsengängen und SPAC-/Börsenmantel-Transaktionen, wird ab heute im Primärmarkt der Börse Düsseldorf gehandelt. Damit verpflichtet sich das Unternehmen zu höheren Transparenzstandards als im Freiverkehr üblich und unterstreicht seinen Qualitätsanspruch in der Kommunikation mit Investoren.



Reiner Ehlerding, Vorstand und Mitgründer der INSTANT GROUP AG: "Wir begrüßen sehr, nunmehr mit unserer Aktie im Primärmarkt der Düsseldorfer Börse vertreten zu sein. Die Einbeziehung unserer Aktie ist für unsere Wachstumsstrategie wichtig und notwendig. Wir wollen damit den Bekanntheitsgrad unseres Unternehmens steigern und auch die Investitionsmöglichkeiten in unsere Aktie erweitern. Zudem ist dieser Schritt aus unserer Sicht überfällig, da wir selbst über unsere 100%ige Tochtergesellschaft der INSTANT IPO SE langjähriger Kapitalmarktpartner der Düsseldorfer Börse sind, bisher dort aber weder im Freiverkehr noch im Primärmarkt vertreten waren."



Der Primärmarkt ist ein Segment der Börse Düsseldorf, das sich speziell an kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) richtet. Es verfügt über eine hohe Wahrnehmung und Aufmerksamkeit und richtet sich an eine breite und qualifizierte Zielgruppe von Anlegern sowie privaten und institutionellen Investoren, die auf der Suche nach besonderen Investment-Chancen sind.



Über die Instant Group:

Die INSTANT GROUP AG ist seit über 20 Jahren am Kapitalmarkt tätig, hält wachstumsorientierte Beteiligungen und organisiert für aufstrebende Unternehmen über ihre Listingsparte direkte, zeitsparende Börseneinführungen.



Innerhalb der Listingsparte organisiert die INSTANT IPO SE als Kapitalmarktpartner vielfältige Varianten von Börseneinführungen, u.a. Direktlistings, Börsenmantel- sowie SPAC-Transaktionen. Außerdem betreut die INSTANT IPO Emittenten bei der Erfüllung ihrer Folgepflichten und begleitet diese ebenso bei der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie (z.B. Kapitalmaßnahmen, Segmentwechsel). Neben etablierten Unternehmen zählen auch Start-ups sowie Unternehmer mit innovativen sowie disruptiven Geschäftsmodellen zum Mandantenkreis der INSTANT-Unternehmensgruppe. Das Leistungsspektrum reicht vom traditionellen Börsengang (IPO) über Direktlistings (DPO) oder zeitsparende Börsenmanteltransaktionen (Reverse IPO, Reverse Takeover, RTO, SPAC). Eine Übersicht zum gesamten Dienstleistungsspektrum der INSTANT-Unternehmensgruppe ist unter www.instant.group abrufbar.



Kontakt:

INSTANT GROUP AG

Poststr. 2-4

60329 Frankfurt am Main

Tel.: 069/ 34866945

E-Mail: info@instant.group

Internet: www.instant.group

ISIN: DE0005418404

WKN: 541840

Börsen: Primärmarkt Düsseldorf, Freiverkehr Berlin, München, Stuttgart



