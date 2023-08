Am Dienstag zog die Kryptowährung Bitcoin wieder deutlich an, nachdem sie in den vergangenen Wochen in einen Abwärtstrend geraten war. Das müssen Anleger jetzt wissen und so stehen die Chancen auf weitere Kursgewinne: Bis deutlich über 27.000 US-Dollar ging es am Dienstag für die Mutter aller Kryptowährungen Bitcoin bergauf. Das steckt hinter dem aktuellen Anstieg: Bitcoin zieht wieder deutlich an Ein Urteil im Streit zwischen dem Krypto-Vermögensverwalter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...