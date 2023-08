Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der Summe hat sich vor allem am Rentenmarkt nicht viel verändert, so die Analysten der Helaba.Es sei so gewesen, denn die zwischenzeitliche Schwäche sei durch das enttäuschende US-Verbrauchervertrauen ausgeglichen worden, was die Zinserwartungen bezüglich der FED wieder etwas gedrückt habe. Davon habe der Euro profitieren können und letztlich habe es am Aktienmarkt geholfen, die Gewinne auszubauen. ...

