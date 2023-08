Die Aktionäre sollen endlich wieder am Erfolg der Deutschen Bank beteiligt werden. Das ist jedenfalls der Plan des Managements, nachdem die Sanierung Ende 2022 erfolgreich abgeschlossen wurde. Für üppige Ausschüttungen darf aber nichts dazwischen kommen im laufenden Geschäftsbetrieb.Acht Milliarden Euro will die Deutsche Bank in den Geschäftsjahren 2021 bis 2025 an ihre Aktionäre zurückgeben über Dividenden und Aktienrückkäufe. Stand jetzt sind es rund 1,7 Milliarden Euro. Zwar wurde Anfang August ...

Den vollständigen Artikel lesen ...