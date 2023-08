Unterföhring (ots) -Einsteigen, losrätseln und absahnen! Nach 15 Jahren "Sommerpause" rollt das "Quiz Taxi" wieder durch den Kabel Eins-Vorabend. Ahnungslose Fahrgäste steigen bei "Fahrer" Thomas Hackenberg ein - und werden zu Kandidaten einer Fernsehshow: ab 4. September 2023 montags bis freitags um 18:55 Uhr."Willkommen im 'Quiz Taxi'!" Für richtig beantwortete Quizfragen aus unterschiedlichen Wissensgebieten können die Fahrgäste in drei Gewinnstufen Hunderte Euro gewinnen - und kommen ihrem Fahrziel immer näher. Es gibt drei Joker: den Passanten-, den Telefon- und - neu - den Online-Joker. Thomas Hackenberg: "Als das 'Quiz Taxi' damals in die Sommerpause ging, kam gerade das erste iPhone raus, das muss man sich mal vorstellen. Jetzt können die Kandidaten mobil googeln und haben dafür zehn Sekunden Zeit. Aber da müssen wir eventuell nochmal ran, die zehn Sekunden sind für die 'Generation Hashtag' fast schon zu lang ..." Die Kandidaten haben außerdem drei "Leben": Bei der dritten falschen Antwort verlieren die Fahrgäste den erspielten Betrag und müssen sofort an Ort und Stelle aussteigen ..."Quiz Taxi" mit Thomas Hackenberg: ab 4. September 2023 montags bis freitags um 18:55 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn."Quiz Taxi" ist eine Produktion der filmpool entertainment GmbH im Auftrag von Kabel Eins - entwickelt von Lion TV, lizensiert durch All3Media International. Die Umsetzung erfolgt in Kooperation mit Vobisfilm.Deutschlands bekanntestes Quiz auf vier Rädern bekommt außerdem ein exklusives Spin-off auf Joyn: Das "Quiz Taxi - Joyn Edition" mit Social-Media-Star Amar (581.000 Abonnenten bei YouTube) ist ab 18. September 2023 kostenlos auf Joyn verfügbar.Mehr Infos zur Sendung, zu den Spielregeln und über Thomas Hackenberg finden Sie in der Presselounge auf www.presse.kabeleins.de.Pressekontakt:Dagmar BrandauCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 2185email: dagmar.brandau@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/5591217