Bad Honnef (ots) -Das Warten hat ein Ende: Beim exklusiven Live-Event (https://youtu.be/rsw2ECNyw2g'si=iASOHXdz1D1NtR_y) wurde der ThermCube offiziell vorgestellt und ist ab sofort erhältlich.Der ThermCube repräsentiert eine umfassende All-in-One-Systemlösung, bei der eine leistungsstarke Luft-Wasser-Wärmepumpe im Mittelpunkt steht. Entwickelt, um den Einstieg oder Umstieg auf eine Wärmepumpenheizung zu erleichtern, bedeutet der ThermCube einen revolutionären Schritt in Richtung energieeffizientes Heizen und nachhaltigen Komfort.Die Besonderheit liegt in der kompakten Integration der hydraulischen und elektrischen Komponenten im Schrank, die normalerweise im Heizungs- oder Technikraum verstreut aufzufinden sind. Selbst technisch weniger versierte Hausbesitzer können die Installation eigenständig durchführen, da der ThermCube eine benutzerfreundliche Plug-and-Play-Funktionalität bietet.Damit ist der ThermCube die ideale Lösung für einen reibungslosen und schnellen Einstieg oder Umstieg auf eine Wärmepumpe im Neubau oder Bestand bei einem Gebäudeenergiebedarf zwischen 6-11 kW.Der ThermCube präsentiert eine umfassende Palette von Vorteilen:Mit seiner kompakten Bauweise beansprucht der ThermCube weniger als 1 m² Fläche - eine bemerkenswerte Platzersparnis. Die Installation gestaltet sich äußerst simpel, da er bereits mit vormontierten hydraulischen und elektrischen Bauteilen ausgestattet ist. Somit muss der ThermCube nur noch mit dem Speicher, der Außeneinheit der Luft-Wasser-Wärmepumpe sowie mit einem elektrischen Anschluss verbunden werden - und schon ist er betriebsbereit. Dank der Vormontage können Installationsfehler leichter vermieden und mit etwas handwerklichem Geschick sogar in Eigenleistung installiert werden. Ein Fachhandwerker wird nur noch zur Ab- und Inbetriebnahme benötigt.Mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein nutzt der ThermCube das natürliche Kältemittel R290 (Propan). Dieses umweltfreundliche Kältemittel zeichnet sich durch seine geringe Umweltauswirkung aus und ermöglicht eine hocheffiziente Heizleistung bei gleichzeitiger Minimierung des ökologischen Fußabdrucks.Der ThermCube ist äußerst flexibel einsetzbar, sei es für Sanierungsprojekte oder Neubauten. Dabei überzeugt er nicht nur durch seine Zuverlässigkeit, die durch vorinstallierte Hydraulik und elektrische Verdrahtung gewährleistet wird, sondern auch durch seine herausragende Qualität als "Made in Germany"-Produkt.Abgesehen von all diesen praktischen Vorteilen fördert der ThermCube auch ein nachhaltiges Heizen und trägt zur Reduzierung der Umweltbelastung bei. Als besonders förderfähige Lösung kann der Einbau des ThermCube mit staatlichen Zuschüssen von bis zu 40 % unterstützt werden. Diese Förderungen tragen dazu bei, die Investitionskosten erheblich zu reduzieren und gleichzeitig die Nachhaltigkeit und Energieeffizienz des Heizsystems zu steigern.Die Vorteile des ThermCube im Überblick:- Kurze Lieferzeiten- Einfache Installation und verkürzte Montagezeit- Kosteneffizientes Gesamtprojekt- Einfacher Einbau, auch für nicht spezialisierte Handwerker- Hochwertige Luft-Wasser-Wärmepumpe "Made in Germany" von alpha innotec, einem renommierten deutschen Hersteller mit über 20 Jahren ErfahrungDer ThermCube ist für jedermannAlle ThermCube-Modelle umfassen die vorinstallierte Inneneinheit der Luft-Wasser-Wärmepumpe mit allen hydraulischen und elektrischen Komponenten platzsparend und ortsfest im Schrank. Hinzu kommt die Außeneinheit der Wärmepumpe. Alle Modelle sind in den Ausführungen links und rechts erhältlich. Zudem ist eine Heizlastberechnung in allen Paketen enthalten, um den Gesamtenergiebedarf des Gebäudes individuell zu ermitteln.- ThermCube Basic für den leichten Um- und Einstieg auf eine Wärmepumpe - auch ohne Speicher erhältlich.- ThermCube Hybrid zur Einbindung in einen bestehenden fossilen Wärmeerzeuger wie Gas- oder Ölheizung.- ThermCube Premium mit einen vorbereiteten Solarthermie-Heizkreis zur Erwärmung des Heizungs- und Trinkwassers.- ThermCube Premium Plus zur Kombination von Solarthermie und wasserführende Öfen.Der ThermCube ist optimal für Selberbauer und Heimwerker als Heizungsprojekt geeignet. Er vereinfacht den Heizungstausch, bietet viele Vorteile für Hausbesitzer und ermöglicht eine fehlerfreie Installation. Der ThermCube ist ab sofort im Selfio Shop in verschiedenen Ausführungen verfügbar.Weitere Informationen zum ThermCube gibt es bei Haustechnikshop Selfio unter ThermCube (https://thermcube.de/).