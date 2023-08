Die nächste Rallye bei Bitcoin wird gewaltig. Das lieg nicht an einer Glaskugel, die auf dem Schreibtisch steht, sondern in der Konstellation, die sich ankündigt. Die großen Marktplayer haben sich in Position gebracht und wollen an dem Interesse an Kryptowährungen, allen voran Bitcoin, mitverdienen. Sehr viel Geld wird somit in den kleinen Kryptomarkt fließen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...