Der Silberpreis hat sich von seinem Sommertief kräftig erholt. Die Nachfrage aus der Industrie bleibt hoch und charttechnisch steht der Bruch einer wichtigen Abwärtstrendlinie an. Dann könnte es sehr schnell hochgehen.

Silber: Schlechter Start in den Sommer

Bis MItte August befand sich der Silberpreis auf dem absteigenden Ast. Die Notiz fiel und fiel und drohte gar unter die Marke von 20 US-Dollar zu fallen. Viele Produzenten verdienten auf dem Preisniveau kein Geld mehr. Und diese Entwicklung war nicht etwa der Nachfrage geschuldet, denn die ist vor allem aus der Solarindustrie sehr stark. Etwa die Hälfte allen Silbers landet in der Industrie. Das Silver Institute prognostiziert auch für dieses Jahr daher ein Angebotsdefizit am Markt. Das heißt: Es wird weniger SIlber durch Minen gefördert, als am Markt nachgefragt wird.

Silber: Bricht der langfristige Abwärtstrend?

Vielmehr war es der starke US-Dollar, der viele Preise von Rohstoffen über den August in den Keller trieb. Auch jetzt präsentiert sich der Greenback zwar stark gegenüber vielen anderen Währungen, doch die Edelmetalle haben sich erholt. Der Goldpreis lief wieder über die Marke von 1.900 US-Dollar. Und Silber zeigte sich von seiner besten Seite und konnte die Verluste ab der zweiten Augusthälfte wieder aufholen. Nun könnte aber der Test einer langfristigen Trendlinie anstehen. Denn im Prinzip fällt der Silberpreis seit dem Boom um das Jahr 2010 kontinuierlich. Eine ganze Dekade lang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...