Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Jackson Hole bestätigt die eher "hawkische" Haltung von Jerome Powell und der FED, so François Rimeu, Senior Strategist von La Française AM.Der FED-Vorsitzende habe die Botschaften früherer Reden bekräftigt, dass die FED nicht von einem Rückgang der Inflation in Richtung ihres 2%-Ziels überzeugt sei. Damit die FED Gewissheit erlange, seien drei Bedingungen erforderlich: Die Fortsetzung des Inflationsrückgangs nach den guten Zahlen von Juni und Juli, ein Wachstumsrückgang unter das Potenzialwachstum (was bisher nicht der Fall gewesen sei) und eine Neuausrichtung des Arbeitsmarktes. Die Zinssätze dürften in den kommenden Monaten bestenfalls stabil bleiben und könnten im Falle einer schlechten Inflationsentwicklung angehoben werden. Er habe auch die Unsicherheit bezüglich des "R-Star" (realer neutraler Zinssatz) erwähnt. Dies sei für den Markt nicht überraschend gekommen, da das Thema bereits Anfang August von mehreren FED-Mitgliedern diskutiert worden sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...