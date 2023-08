Linz (www.anleihencheck.de) - Der US-Dollar hat gestern Nachmittag plötzlich abgewertet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Grund dafür sei die Veröffentlichung überraschend schwacher Anzahl offener Arbeitsstellen in den USA gewesen. Eine Abkühlung am Arbeitsmarkt senke die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen durch die FED. Umso interessanter würden die weiteren US-Arbeitsmarktdaten sein, die diese Woche noch auf der Agenda stünden: Der heutige ADP-Bericht über die Beschäftigungsentwicklung und vor allem die offiziellen Arbeitsmarktstatistiken am Freitag. Der Kurs EUR/USD bewege sich heute Morgen um 1,0870 und dürfte mit den kommenden Arbeitsmarktdaten deutlich schwanken. (30.08.2023/alc/a/a) ...

