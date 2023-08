Zur Abwechslung mal positiver Newsflow von Photon Energy N.V. (WKN: A1T9KW): Der EE-Spezialist nimmt nach Fertigstellung zwei PV-Kraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 10,3 MWp in Rumänien in Betrieb. Die jährliche Gesamtproduktion der Kraftwerke in Faget und Sahateni wird voraussichtlich bei etwa 4,7 GWh bzw. 10,9 GWh liegen. Hocheffiziente bifaziale Solarmodule, die auf einachsigen Trackern montiert ...

