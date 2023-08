Hohe Wachstumsraten sind derzeit rar und werden überschwänglich gefeiert, wenn ein Unternehmen liefert. PDD überraschte am Dienstag positiv und die Anleger stürzen sich auf die Aktien.PDD (US7223041028) liefert alles, was sich die Wachstumsinvestoren wünschen. Die Holding, die die bekannten Online-Plattformen Pinduoduo und Temu unter sich vereint, überraschte am Dienstag mit starken Zahlen. Wir waren es in den vergangenen Wochen bereits gewöhnt, dass die asiatischen E-Commerce Plattformen stärker als erwartet abschlossen, doch PDD liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...