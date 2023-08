Dermapharm (DMP) hat detaillierte Ergebnisse für das erste Halbjahr 2023 veröffentlicht, die im Einklang mit der vorläufigen Veröffentlichung stehen. Die Zahlen sind in erster Linie auf die Konsolidierung der französischen Tochter Arkopharma zurückzuführen, die zusammen mit einem bescheidenen organischen Beitrag die rückläufigen Auswirkungen aus der Impfstoffproduktion (in Zusammenarbeit mit BioNTech) mehr als ausgeglichen hat. Die Umsätze stiegen im ersten Halbjahr um 24% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, was jedoch zu einer deutlichen Verlangsamung des Wachstums führte, da sich das Geschäft aufgrund des fast nicht vorhandenen Rückenwinds durch den Impfstoff COVID-19 weiter normalisierte. Das ausgewiesene EBITDA ging im 2. Quartal aufgrund von M&A-bezogenen Kosten deutlich zurück. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass sich das Geschäft von DMP in der neuen Normalität nach der Pandemie gut entwickelt, und das Management strebt weiterhin an, das obere Ende seiner Prognosespanne für 2023 zu erreichen. Die Analysten von AlsterResearch halten an ihrem Kursziel von EUR 49,00 fest, stufen die Aktie aber nach der jüngsten Kursentwicklung auf HALTEN zurück. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter research-hub.de/companies/Dermapharm%20Holding%20SE





