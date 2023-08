Was ist eigentlich aus der S Immo AG geworden, habe ich mir heute früh gedacht, als ich den Wienerberg entlang geschlendert bin. Seit Sommeranfang 2023 residiert das Immobilienunternehmen in der Zentrale der Immofinanz AG in den Twin Towers im zehnten Wiener Gemeindebezirk. Der Schriftzug Immofinanz AG ist auch weithin auf den Türmen sichtbar, obwohl das Gebäude ja jetzt eigentlich der S Immo AG gehört. ...

