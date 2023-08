IO-Dynamics übernimmt das Lademanagement für die Elektro-Flotte des Lieferdiensts Flaschenpost. Der deutschlandweit tätige Online-Supermarkt will bis Ende dieses Jahres rund die Hälfte seiner Liefertouren elektrisch absolvieren. Dazu hat Flaschenpost wie berichtet 1.000 E-Transporter beschafft. Die Versorgung der E-Flotte mit Strom will das Unternehmen über Ladeanlagen an allen 33 Lagerstandorten ...

