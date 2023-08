Der Name ist Programm: In seinem neuen Buch "Wie man an Aktienmärkten Geld verdient" zeigt der bekannte Börsenexperte Michael Sincere erprobte Strategien für fortgeschrittene Anleger. Von der Suche nach Gewinner-Aktien über technische Indikatoren bis zu Trading-Strategien mit hohem Risiko - Michael Sincere versorgt fortgeschrittene Anleger mit dem nötigen Know-how und den dazu passenden Strategien. Michael Sincere setzt dort an, wo Anlegern ein Fragezeichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...