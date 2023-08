EQS-Ad-hoc: JOST Werke SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Sonstiges

30.08.2023

JOST erwirbt Crenlo do Brasil und beschleunigt strategisches Wachstum im Bereich Landwirtschaft

Neu-Isenburg, 30. August 2023. Die JOST Werke SE ("JOST"), ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie, hat einen Kaufvertrag zur Übernahme von Crenlo do Brasil Engenharia de Cabines LTDA ("Crenlo do Brasil") unterzeichnet. Mit der Übernahme von Crenlo do Brasil erhält JOST unmittelbaren Zugang zur brasilianischen Off-Highway- und Landmaschinenindustrie, einem der größten Agrarmärkte weltweit. JOST hat einen Kaufvertrag über den Erwerb von 100 % des Grundkapitals der Taxi Brazil Holdings B.V., Niederlande, der alleinigen Gesellschafterin von Crenlo do Brasil, unterzeichnet. Verkäufer ist Crenlo Engineered Cabs, ein Hersteller von technischen Fahrerkabinen und Überrollschutz-Vorrichtungen für schwere Maschinen und Geländefahrzeuge, ein von Angeles Equity Partners, LLC verwaltetes Portfoliounternehmen. Crenlo do Brasil hat seinen Hauptsitz in Guaranésia, Brasilien, und fertigt seit über 23 Jahren Produkte für die Landwirtschafts-, Bergbau-, Bau- und Forstmaschinenindustrie in Brasilien. Zu den Kunden des Unternehmens zählen zahlreiche große, weltweit tätige OEMs, die in Brasilien aktiv sind. Crenlo do Brasil besitzt und betreibt eine moderne und effiziente Produktionsstätte im Bundesstaat Minas Gerais, die als Produktionsrückgrat für das landwirtschaftliche Geschäft von JOST in der Südhalbkugel dienen wird. Das erfahrene Management-Team, das über fundiertes Know-how und umfangreiche Erfahrungen auf dem brasilianischen Markt für Bau- und Landmaschinen verfügt, wird auch nach der Übernahme Teil des Unternehmens bleiben. Das Team wird die Strategie von JOST unterstützen, in den großen brasilianischen Off-Highway- und Landmaschinenmarkt zu expandieren, um das profitable Wachstum von JOST in der Region zu beschleunigen. Künftige Synergien werden sich daraus ergeben, dass JOST die Entwicklungs- und Produktionskapazitäten von Crenlo do Brasil für die Herstellung und Vermarktung seiner landwirtschaftlichen Frontlader und Anbaugeräte sowie weiterer landwirtschaftlicher Produkte in Brasilien nutzen wird. Die Transaktion wird durch eigene liquide Mittel und den Einsatz bestehender Kreditlinien finanziert. JOST erwartet, dass der Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung im Verhältnis zum bereinigten EBITDA) gegenüber dem Wert zum Stichtag 30. Juni 2023 in Höhe von 1,18x leicht steigen wird, jedoch klar innerhalb des Zielkorridors von 1,0x bis 2,0x bleiben wird. Kontakt:

