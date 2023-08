EQS-News: JOST Werke SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Sonstiges

JOST erweitert seine regionale Präsenz und sein Produktportfolio im Bereich Landwirtschaft mit zwei strategischen Übernahmen

JOST erwirbt Crenlo do Brasil: JOST erhält Zugang zur brasilianischen Industrie für Off-Highway-Nutzfahrzeuge und Landwirtschaftsmaschinen, einem der größten Agrarmärkte der Welt.

JOST erwirbt LH Lift: JOST erweitert sein Produktportfolio um Dreipunktvorrichtungen und Kupplungen für landwirtschaftliche Traktoren und erschließt damit neue Einnahmequellen.

Erwarteter zusätzlicher Umsatzbeitrag von rund 100 Mio. EUR: Crenlo do Brasil und LH Lift werden das Agrargeschäft von JOST stärken und neue profitable Wachstumsmöglichkeiten durch ein noch größeres Produktangebot und weitere regionale Präsenz erschließen.

Kombinierter Kaufpreis von 56 Mio. EUR: Der Kaufpreis wird vollständig mit Barmitteln und bestehenden Kreditlinien finanziert.

Wertsteigernde Transaktionen: Der vereinbarte Kaufpreis entspricht dem 5,1x des EBITDA im Jahr 2023 und wirkt sich sofort positiv auf das Ergebnis je Aktie aus, mit dem Potenzial, das derzeitig starke Finanzprofil von JOST kurz- bis mittelfristig zu verbessern.

Neu-Isenburg, 30. August 2023. Die JOST Werke SE ("JOST"), ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie, hat einen Kaufvertrag über den Erwerb von 100 % des Grundkapitals der Taxi Brazil Holdings B.V., Niederlande, der alleinigen Gesellschafterin von Crenlo do Brasil Engenharia de Cabines LTDA ("Crenlo do Brasil"), unterzeichnet. JOST hat einen weiteren Kaufvertrag zur Übernahme von LH Lift Oy, Finnland, unterzeichnet.

Zusammen werden diese beiden Akquisitionen das Produktportfolio von JOST erweitern und gleichzeitig JOSTs aktuelle globale Präsenz mit neuen Märkten und neuen Kunden in Brasilien und in Asien erheblich ausweiten sowie JOSTs Marktposition und Produktangebot in Europa stärken. Mit der Übernahme von Crenlo do Brasil erhält JOST unmittelbaren Zugang zur brasilianischen Off-Highway- und Landmaschinenindustrie, einem der größten Agrarmärkte weltweit. Mit LH Lift erweitert JOST sein Produktportfolio um Dreipunktvorrichtungen und zusätzliche Kupplungen, was das Angebot von JOST für Kunden in der Landwirtschaft vielfältiger macht. Gemeinsam stärken diese beiden Unternehmen die strategische Position von JOST in der globalen Landmaschinenindustrie und erhöhen den Wert von JOST als internationaler Lieferant für landwirtschaftliche Erstausrüster (OEMs).

Crenlo do Brasil hat seinen Hauptsitz in Guaranésia, Brasilien, und fertigt seit über 23 Jahren Produkte für die Landwirtschafts-, Bergbau-, Bau- und Forstmaschinenindustrie in Brasilien. Zu den Kunden des Unternehmens zählen zahlreiche große, weltweit tätige OEMs, die in Brasilien aktiv sind. Crenlo do Brasil besitzt und betreibt eine moderne und effiziente Produktionsstätte im Bundesstaat Minas Gerais, die als Produktionsrückgrat für das landwirtschaftliche Geschäft von JOST in der Südhalbkugel dienen wird. Das erfahrene Management-Team, das über fundiertes Know-how und umfangreiche Erfahrungen auf dem brasilianischen Markt für Bau- und Landmaschinen verfügt, wird auch nach der Übernahme Teil des Unternehmens bleiben. Das Team wird die Strategie von JOST unterstützen, in den großen brasilianischen Off-Highway- und Landmaschinenmarkt zu expandieren, um das profitable Wachstum von JOST in der Region zu beschleunigen. Künftige Synergien werden sich daraus ergeben, dass JOST die Entwicklungs- und Produktionskapazitäten von Crenlo do Brasil für die Herstellung und Vermarktung seiner landwirtschaftlichen Frontlader und Anbaugeräte sowie weiterer landwirtschaftlicher Produkte in Brasilien nutzen wird.

LH Lift ist ein Familienunternehmen, welches 1975 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Laukaa, Finnland hat. Es betreibt Produktionsstätten in Finnland und China. Das Unternehmen liefert Produkte an landwirtschaftliche OEMs in Europa, Asien und Südamerika. Die Dreipunktvorrichtungen und Kupplungen von LH Lift sind eine ideale Ergänzung für das bestehende JOST Produktportfolio für die Landmaschinenindustrie. Durch die Nutzung der Vertriebskanäle von JOST für die Vermarktung der Produkte von LH Lift entstehen neue Verkaufssynergien, die das Wachstum des Konzerns vorantreiben werden. Darüber hinaus wird JOST in der Lage sein, die Produktionsanlage von LH Lift in Ningbo, China, vollständig in die bereits bestehende Produktionsstätte von JOST in derselben Stadt zu integrieren.

Joachim Dürr, CEO der JOST Werke SE, sagt: "Die Akquisitionen von Crenlo do Brasil und LH Lift sind entscheidende Schritte für die strategische Expansion von JOST im Landmaschinenmarkt. Mit diesen Übernahmen und unseren Investitionen in ein neues Werk in Indien bauen wir unsere globale Präsenz in Südamerika und Asien deutlich aus und stärken unsere Marktposition in Europa zusätzlich. Gleichzeitig erweitern wir unser Leistungsangebot um neue Produkte mit einem signifikanten Wachstumspotenzial weltweit. Die zwei Übernahmen erhöhen den Konzernumsatz von JOST sofort um rund 100 Mio. EUR und bringen darüber hinaus zusätzliche Chancen, unser Off-Highway-Geschäft mit neu entstehenden Cross-Selling-Möglichkeiten schnell zu steigern. Gemeinsam werden wir JOST zu einem noch attraktiveren Partner für landwirtschaftliche OEMs machen, indem wir unsere Kunden mit einer breiten Palette innovativer Produkte und Systeme weltweit versorgen. Außerdem können wir damit die Komplexität der Lieferketten für unsere globalen Kunden reduzieren."

Beschleunigung der JOST Strategie für landwirtschaftliches Wachstum

Vor dem Hintergrund dieser Akquisitionen wird JOST in der Lage sein, sein Wachstum in der Landwirtschaft zu beschleunigen, den brasilianischen Markt für künftiges Wachstum zu erschließen und einen geografischen weißen Fleck im internationalen Agrargeschäft von JOST zu schließen. Darüber hinaus wird JOST sein Produktportfolio um Dreipunktvorrichtungen und zusätzliche Kupplungen erweitern, die das derzeitige Angebot an landwirtschaftlichen Kupplungen der Marke ROCKINGER perfekt ergänzen. Die Integration der beiden Unternehmen wird Synergien in den Bereichen Produktion, Produktentwicklung und Einkauf sowie bei der gemeinsamen Vermarktung von Produkten schaffen.

Rafael Belardo Filho, COO von Crenlo do Brasil, sagt: "Gemeinsam mit JOST werden wir unsere Marktpräsenz in Brasilien erheblich steigern können, indem wir unser derzeitiges Angebot für OEM-Kunden erweitern und ihnen die marktführenden Produkte von JOST anbieten. Mein Team und ich freuen uns auf diese spannende Möglichkeit, Crenlo do Brasil unter der Führung von JOST weiter voranzubringen."

Timo Viiki und Eero Viiki, Gründer und Eigentümer von LH Lift, kommentieren: "JOST ist ein idealer Industriepartner, der ebenso wie wir über tief verwurzelte Kontakte zu OEMs verfügt. Durch die Bündelung unseres Fachwissens und die Nutzung der JOST Vertriebskanäle können wir noch mehr Kunden erreichen und maßgeschneiderte Lösungen entwickeln, die den speziellen, einzigartigen Anforderungen der Landwirte weltweit entsprechen."



Kaufpreis und Finanzen

Der vereinbarte Kaufpreis für diese Geschäfte entspricht einem Unternehmenswert von 56 Mio. EUR. Die Transaktion wird durch eigene liquide Mittel und den Einsatz bestehender Kreditlinien finanziert. JOST erwartet, dass der Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung im Verhältnis zum bereinigten EBITDA) gegenüber dem Wert zum Stichtag 30. Juni 2023 in Höhe von 1,18x leicht steigen wird, jedoch klar innerhalb des Zielkorridors von 1,0x bis 2,0x bleiben wird.

Crenlo do Brasil und LH Lift ergänzen JOST nicht nur in strategischer, sondern auch in finanzieller Hinsicht. Für das Geschäftsjahr 2023 wird erwartet, dass die beiden Unternehmen insgesamt Umsatzerlöse von etwa 100 Mio. EUR und ein bereinigtes EBITDA zwischen 10 Mio. EUR und 12 Mio. EUR erwirtschaften werden. Auf Basis des mittleren erwarteten bereinigten EBITDA für das Jahr 2023 entspricht der Kaufpreis etwa dem 5,1x EBITDA. Zukünftige Synergien mit JOST sind in den Erwartungen für 2023 nicht enthalten. Die Übernahme wird sich positiv auf das Ergebnis je Aktie auswirken. Kurz- bis mittelfristig werden diese Investitionen das starke Finanzprofil von JOST noch weiter anheben.

Die Integration von Crenlo do Brasil und LH Lift in den Konsolidierungskreis des JOST Konzerns wird nach derzeitigem Stand voraussichtlich zum 1. September 2023 stattfinden.



Telefonkonferenz

JOST wird am 31. August 2023 um 11:00 MESZ eine Telefonkonferenz für Analysten und Investoren anbieten.

Kontakt:

JOST Werke SE

Romy Acosta

Head of Investor Relations

T: +49 6102 295-379

romy.acosta@jost-world.com

Über JOST:

JOST ist ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie mit den Kernmarken JOST, ROCKINGER, TRIDEC und Quicke. Die international marktführende Position von JOST wird durch die starken Marken, die langfristigen, durch das globale Vertriebsnetz bedienten Kundenbeziehungen und durch das effiziente, wenig anlagenintensive Geschäftsmodell untermauert. Mit Vertriebs- und Fertigungsstätten in 26 Ländern auf sechs Kontinenten hat JOST direkten Zugang zu allen großen Herstellern von Trucks, Trailern und landwirtschaftlichen Traktoren weltweit sowie zu allen relevanten Endkunden in der Nutzfahrzeugindustrie. JOST beschäftigt weltweit derzeit über 3.600 Mitarbeitende und ist an der Frankfurter Börse notiert. Weitere Informationen über JOST finden Sie hier: www.jost-world.com

