Aktuelle Daten vom Arbeitsmarkt der USA: Der ADP-Arbeitsmarktbericht (August) ist mit 175.000 neuen Stellen etwas schwächer ausgefallen als erwartet (Prognose war +195.000 Stellen; Vormonat 324.000 Stellen, nun aber deutlich auf 371.000 nach oben revidiert). Lohnzuwachs zum Vorjahresmonat: "Pay growth continued its slowdown in August: Job stayers saw a year-over-year pay increase of 5.9 percent, the ...

Den vollständigen Artikel lesen ...