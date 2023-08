Wien (www.fondscheck.de) - Johannes Wettstein hat den Fondsanbieter Algebris Investments verlassen, so die Experten von "FONDS professionell".Entsprechende Informationen von FONDS professionell ONLINE habe der auf Anlagen in Finanzinstitute spezialisierte Asset Manager auf Anfrage der Redaktion bestätigt. Wettstein habe das Geschäft des Londoner Investmenthauses in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) seit Mai 2021 verantwortet und das 2022 eröffnete Algebris-Büro in Zürich geleitet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...