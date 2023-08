Am 29. August fand in Deutschland ein ganz besonderes Wettrennen zwischen einem Elektroflugzeug und einem Elektroauto statt, konkret zwischen dem Ultraleicht-Elektroflugzeug Elektra Trainer und dem Elektroauto Lucid Air. Im Rahmen der "E-Flight Challenge 2023" ging es von Gelnhausen in Hessen zur Nordsee-Insel Norderney. Waren beim Elektro-Weltrekordflug von 2020, bei dem eine ähnliche Strecke geflogen ...

