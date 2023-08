Gemeinsam haben Aufsichtsrat und CEO von Manner Andreas Kutil entschieden, seinen laufenden Vorstandsvertrag für die nächste Periode ab März 2024 nicht zu verlängern. Mit der Frage der Nachfolge wird sich der Aufsichtsrat in den kommenden Sitzungen auseinandersetzen, heißt es. Wolford hat den Konzernumsatz im Berichtszeitraum Jänner bis Juni 2023 um 8 Prozent auf 58,8 Mio. Euro gesteigert. Dieses Wachstum sei durch Investitionen in effektive Marketingaktivitäten, trendige Designerkooperationen und das neue, fokussierte und verbesserte Produktangebot von Wolford mit ikonischen Styles und ausgewählten saisonalen Sortimenten erzielt worden, so der Bodywear-Konzern. Das EBIT verbesserte sich auf -12 Mio. Euro gegenüber -17 Mio. Euro in der ...

