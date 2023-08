Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Borussia Dortmund wieder einen Gewinn erwirtschaftet. Nach der Pandemie schafft man ein Plus von 0,09 Euro je Aktie. Zuvor hatte man coronabedingt mehrfach Verluste hinnehmen müssen. Die Analysten von Berenberg rechnen auch für die laufende Saison mit einem Plus. Das könnte auch zur Folge haben, dass der BVB in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...