Die Europäische Union und die Bundesregierung verfolgen eine Politik des "De-Risking" gegenüber China, um die Abhängigkeit zu verringern: Die deutsche Wirtschaft reagiert darauf mit der Strategie "In China for China". Eine neue Studie zeigt die Auswirkungen dieser Strategie auf die Exporte. Investitionen der deutschen Wirtschaft in China: Ein Schritt in die Zukunft Als BASF letztes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...