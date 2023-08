Menlo Park, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Helm.ai, ein preisgekrönter Entwickler von KI-Software der nächsten Generation für autonomes Fahren und Robotik mit Sitz im Silicon Valley, gab heute den Standort seiner ersten internationalen Niederlassung bekannt: Deutschland, die Welthauptstadt der automobilen Exzellenz.Diese Expansion erfolgt nach der erfolgreichen Serie-C-Finanzierungsrunde von Helm.ai in Höhe von 55 Millionen US-Dollar, die unter der Leitung der Freeman Group stand und an der sich die Risikokapitalgesellschaften ACVC Partners und Amplo beteiligten, sowie nach strategischen Investitionen von Honda Motor, Goodyear Ventures und Sungwoo Hitech."Es ist mir ein Vergnügen, die Innovationen von Helm.ai in den Bereichen Robotik, KI und selbstfahrende Fahrzeuge vorzustellen", sagte Tobias Wessels, Chief Development Officer von Helm.ai. "Ich bin zuversichtlich, dass unsere neue Präsenz in Düsseldorf eine intensive Zusammenarbeit zwischen der technologischen Genialität Kaliforniens und dem Einfallsreichtum der deutschen Industrie ermöglichen wird."Helm.ai bietet OEMs und Tier-1-Unternehmen auf der Grundlage seiner einzigartigen Deep-Teaching-Technologie eine erstklassige hardwareunabhängige KI-Software, die ihre Markteinführungszeiten verkürzt und ihre ADAS- und L4-Systeme optimiert. Helm.ai wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter als "Top AI Automotive Startup" auf der LA Automobility 2017, für "Most Innovative Use of AI" und mit dem "Overall Community Award" auf der Tech.AD Detroit im Jahr 2019. 2023 wurde Helm.ai von CB Insights zu einem "Top 100 AI Startup" ernannt.Lernen Sie Helm.ai auf den folgenden Veranstaltungen kennen, fordern Sie eine Demo an oder besprechen Sie Karrieremöglichkeiten:- IAA Mobility Summit, 5. bis 8. September 2023, München, Deutschland: Stand C44 in Halle B1 Messe München. Erleben Sie eine AV-Demo und unsere Deep-Teaching-Technologie live und hautnah.- Ebenfalls auf der IAA Mobility wird Tobias Wessels, CDO von Helm.ai, zum Thema "Die Zukunft von ADAS auf Basis von KI der nächsten Generation" sprechen - siehe Programmübersicht.- Helm.ai (GmbH) steht jetzt in Düsseldorf für geschäftliche Anfragen zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns unter germany@helm.ai, um einen Termin für eine Vorführung zu vereinbaren!Informationen zu Helm.aiHelm.ai entwickelt die nächste Generation von KI-Software für High-End-ADAS, autonomes Fahren L4 und Robotik. Das Unternehmen wurde im November 2016 in Menlo Park, Kalifornien, gegründet und hat eine neue Art der Entwicklung von KI-Software eingeführt, um wirklich skalierbares autonomes Fahren Realität werden zu lassen. Weitere Informationen über Helm.ai, einschließlich der Produkte, des SDK und offener Karrieremöglichkeiten, finden Sie unter www.helm.ai. Folgen Sie auch Helm.ai auf LinkedIn.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2197215/Helm_ai_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2197338/Helm_ai__autonomous_driving_and_robotics.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/helmai-schlieWt-c-runde-uber-55-mio-us-dollar-ab-und-expandiert-von-dusseldorf-aus-nach-europa-301913867.htmlPressekontakt:Vanessa Camones unter vanessa.camones@helm.aiOriginal-Content von: Helm.ai, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171667/5591799