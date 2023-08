… von groß bis klein Geliefert wie bestellt In der Vorwoche hatten wir uns mit drei brisanten Themen beschäftigt, die die Märkte in Atem hielten. Nun liegen die Ergebnisse vor und auch die entsprechenden Marktreaktionen. Die heißeste Aktie des Kurszettels war dieses Jahr wohl Nvidia (WKN: 918422). Das Unternehmen ist mit seinen Chips der Profiteur des KI-Hypes. Auch bei den Quartalsdaten konnte das Unternehmen liefern. Im Vorjahresvergleich verzehnfachte sich der Gewinn auf rund 6,2 Mrd. USD. Also ...

