Eine heftige Wertberichtigung des dänischen Offshore-Windpark-Betreibers Ørsted nimmt am Mittwoch zahlreiche Werte aus der Windbranche in Sippenhaft. Auch Siemens Energy verliert mit mehr als drei Prozent erneut deutlich an Boden, nachdem die krisengebeutelte Tochter Siemens Gamesa bereits zuletzt kräftige Sorgenfalten auslöste.Als Gründe für die Wertberichtigungen nennt Ørsted gestiegene Zinsen, ausbleibende Tax Credits in den USA und Lieferkettenprobleme. Die Verzögerungen bei Projekten dürften ...

