"Seit heute können Nutzerinnen und Nutzer die künftige Markenwelt von SMARTBROKER+ erkunden" - so zitierten wir am 25.07.2023 im nwm aus einer Meldung der Smartbroker Holding AG (ISIN: DE00A2GS609). Dass man in Berlin in Zusammenarbeit mit Baader, dem neuen Bankpartner hinter dem Smartbroker, an etwas Neuem arbeitet, scheint sich langsam auch am Kapitalmarkt "rumzusprechen". Und bevor der Smartbroker wieder aktiv an die Kundenakquise gehen wird, sollte der Marktauftritt, das Produktportfolio, das Handling und die Gebührenpolitik für den Anleger passen. Salzgitter. ElringKlinger. Beide setzen auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...