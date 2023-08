Nach einer dreitägigen Erholungsserie hat die anfängliche Kaufbereitschaft am US-Aktienmarkt am Mittwoch etwas nachgelassen. Als Kursstütze erwiesen sich einmal mehr schwache heimische Konjunkturdaten, welche weiter Hoffnungen auf eine Zinspause der amerikanischen Notenbank Fed im September schürten.Zuletzt stieg der Leitindex Dow Jones Industrial noch um 0,10 Prozent auf 34 885,81 Punkte. Der marktbreite S&P 500 behauptete ein Plus von 0,31 Prozent auf 4511,54 Punkte und für den technologielastigen ...

