Deutschland rutscht ab. Das Land der Dichter und Denker verliert weiter den Anschluss. Das Bildungsniveau in Deutschland hat sich dramatisch verschlechtert. Die Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss steigt. Beim Lesen, Zuhören, in der Rechtschreibung und in Mathematik haben Viertklässler seit 2013 nachgelassen. Ein ganzes Jahrzehnt ohne Fortschritt. Noch schlimmer: Bis 2035 werden bis zu 66.000 weitere Lehrkräfte fehlen, vor allem in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.



Die Diagnose ist nicht neu, aber sie bleibt bitter: In Sachen Bildung ist Deutschland nicht auf der Höhe der Zeit. Ein knappes Vierteljahrhundert nach dem Pisa-Schock hat das deutsche Bildungssystem noch immer keine Antwort auf die Frage, wie es Kinder vernünftig auf das Leben vorbereitet.



