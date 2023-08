DJ Aktien Schweiz wenig verändert - Stadler Rail sehr fest

Von Steffen Gosenheimer

ZÜRICH (Dow Jones)--Unter dem Strich wenig hat sich am Mittwoch am Schweizer Aktienmarkt getan. Ein kleines Plus ging am Nachmittag wieder verloren, nachdem die US-Börsen nach einem ermutigenden Start nicht weiter zulegten, sondern in eine Seitwärtsbewegung übergingen.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 11.090 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber, wobei die Einzelkursbewegungen 0,7 Prozent nicht überstiegen. Umgesetzt wurden 18,92 (Dienstag: 17,04) Millionen Aktien.

Unter den Kursverlieren fanden sich Swiss Re (-0,2%). Die Aktie steht derzeit wie die von anderen Versicherern im Fokus, weil in den USA die Hurrikansaison läuft. Der aktuelle Wirbelsturm "Idalia" ist mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 205 Stundenkilometern an der Nordwestküste von Florida auf Land getroffen. Zwischenzeitlich war "Idalia" auf Hurrikan-Stärke 4 hochgestuft worden, schwächte sich dann aber wieder leicht ab

UBS legten um 0,4 Prozent zu. Die Bank wird am Donnerstag ihre Geschäftszahlen für das zweite Quartal vorlegen. Es wird erwartet, dass sie bestätigen wird, das inländische Geschäft der übernommenen Credit Suisse zu behalten. Analysten glauben, dass die Übernahme des Geschäfts für die UBS-Aktionäre das beste Ergebnis wäre.

Schlusslicht im SMI waren Novartis mit einem Minus von 0,7 Prozent. Das US-Gesundheitsministerium hat eine Liste von zehn Medikamenten veröffentlicht, über deren Preise verhandelt wird im Rahmen des Gesundheitsversicherungssystems Medicare. Darunter ist mit dem Herzinsuffizienzmedikament Entresto auch ein Präparat von Novartis.

In der zweiten Reihe verteuerten sich Stadler Rail um gut 6 Prozent. Der Hersteller von Schienenfahrzeugen hatte einen starken Auftragseingang und einen höheren freien Cashflow für das erste Halbjahr gemeldet.

Georg Fischer gaben um 0,7 Prozent nach auf 56,90 Franken. Die UBS hat das Kursziel von 81 auf 75 Franken gesenkt, rät aber weiter zum Kauf der Aktie. Wegen der seit kurzer Zeit breiteren Risiken für eine Verschlechterung der Konjunktur haben die Analysten die Annahmen für den Gewinn gesenkt.

Implenia (-4,8%) litten darunter, dass sich die UBS von einem Aktienpaket an dem Immobilien- und Baudienstleistungsunternehmen getrennt hatte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 30, 2023 11:58 ET (15:58 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.