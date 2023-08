Seit Monaten schon wird über das nächste iPhone spekuliert, nun wird es in knapp zwei Wochen endlich Gewissheit geben. Apple hat für den 12. September das nächste Event angekündigt, welches um 19 Uhr hiesiger Zeit im Livestream übertragen wird. Zwar sprach der Konzern nicht offiziell davon, was genau dabei angekündigt wird. Doch die Erfahrungen der Vergangenheit lehren, dass im September stets die nächste Iteration des iPhone im Mittelpunkt steht.Anzeige:Auch in diesem Jahr wird das Smartphone von Apple (US0378331005) mit an ...

