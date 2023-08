Köln (ots) -Comedy- und Satire-Fans können sich freuen: Der WDR setzt die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Deutschlands Ausnahmekünstlerin auch in 2024/25 fort - und zeigt dann 32 neue Folgen von 'Die Carolin Kebekus Show' in der ARD Mediathek und im Ersten. Der WDR-Rundfunkrat stimmte der Vertragsverlängerung um weitere zwei Jahre in seiner aktuellen Sitzung am 30. August 2023 zu.Carolin Kebekus: "In diesen allgemein sehr turbulenten Zeiten freue ich mich umso mehr auf zwei weitere DCKS-Jahre mit dem WDR, der ARD und meinem Team!"Jörg Schönenborn, WDR-Direktor Information, Fiktion und Unterhaltung: "Carolin Kebekus verbindet scharfen satirischen Humor und Showtalent wie wenige andere Komikerinnen in Deutschland. Und sie legt dabei immer wieder den Finger in die Wunden unserer Gesellschaft. So prägt sie mit ihren Shows seit Jahren unser Programm und die Mediathek. Ich bin stolz und dankbar, dass wir diese Zusammenarbeit für zwei Jahre fortsetzen."Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin: "Carolin Kebekus ist eine der profiliertesten Persönlichkeiten in der deutschen Comedy-Szene. Wir freuen uns sehr, dass sie bei der ARD für weitere zwei Jahre verlängert und sind gespannt auf die neuen Ausgaben ihrer faszinierenden Show, die uns mit ihrer Mischung aus satirischer Unterhaltung und gesellschaftlicher Relevanz so begeistert; ein echtes Highlight - nicht nur für alle Comedy-Fans."'Die Carolin Kebekus Show' läuft bereits seit Mai 2020 in der ARD Mediathek und im Ersten. Produziert wird die Sendung von der bildundtonfabrik (btf GmbH) in Zusammenarbeit mit der Unterhaltungsflotte TV GmbH in Köln-Ehrenfeld im Auftrag des WDR (Redaktion: Leona Frommelt). Die Show wurde 2021 mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet und war zweimal (2021 und 2022) für den Deutschen Fernsehpreis nominiert.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deIhre Fragen richten Sie an:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationE-Mail: kommunikation@wdr.deTelefon 0221 220 7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5591838