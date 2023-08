DJ Pernod Ricard ändert seine Organisationsstruktur

Von Mauro Orru

PARIS (Dow Jones)--Der französische Spirituosenkonzern Pernod Ricard ersetzt seinen Vorstand durch ein neues Führungsgremium und gliedert alle Märkte in zehn Managementeinheiten neu, um die Organisation zu straffen und die Entscheidungsfindung auf verschiedenen Ebenen zu beschleunigen.

Das neue Executive Committee werde aus neun Funktionen besteht, darunter ein Executive Vice President for Global Brands, ein Executive Vice President for Global Markets, und einem North America Chief Executive and Global Director of Operations, teilte der Konzern mit.

"In einem zunehmend komplexen und volatilen Umfeld bin ich zuversichtlich, dass unsere neue Organisation es uns ermöglichen wird, erfolgreich in eine neue Phase nachhaltigen, gestreckten und profitablen Wachstums einzutreten, von dem alle unsere Anteilseigner profitieren werden", sagte Chief Executive Alexandre Ricard.

Der Konzern ernannte Philippe Guettat zum Executive Vice President für globale Marken, und Gilles Bogaert zum Executive Vice President für globale Märkte.

Die regionalen Segmente für Europa, den Nahen Osten und Afrika sowie für Lateinamerika und Asien wurden aufgelöst und alle Märkte in zehn Managementeinheiten zusammengefasst.

