DJ MÄRKTE USA/Dow & Co bereits mit viertem Tagesplus in Folge

NEW YORK (Dow Jones)--An den US-Börsen ist es am Mittwoch weiter nach oben gegangen, bereits den vierten Handelstag in Folge. Nach dem kräftigen Schluck aus der Pulle am Vortag fielen die Aufschläge aber deutlich moderater aus. Wie am Vortag war es insbesondere eine Entspannung auf der Zinsseite, die viele Anleger mutiger agieren ließ. Erneut waren schwache Konjunkturdaten der Auslöser, weil sie Hoffnungen befeuerten, dass die US-Notenbank von weiteren Zinserhöhungen absehen könnte.

"Die Märkte sind in einer Stimmung, in der alle Daten, die einen Schwenk der Fed unterstützen könnten, zu einem Aufwärtsschub bei Aktien führen", sagte José Torres, Ökonom bei Interactive Brokers.

Der Dow-Jones-Index legte minimal um 0,1 Prozent auf 34.890 Punkte zu. Der S&P-500 gewann 0,4 Prozent, während die Nasdaq-Indizes bis zu 0,6 Prozent zulegten. Nach ersten Angaben gab es an der Nyse 1.776 (Dienstag: 2.425) Kursgewinner, 1.110 (524) -verlierer und 97 (69) unveränderte Titel.

Am Anleihemarkt ging es mit den Renditen erneut nach unten, wenn auch nur leicht. Der Dollar gab weiter nach, der Dollarindex sank um 0,3 Prozent. Der Euro stieg auf deutlich über 1,09 Dollar. Der Goldpreis legte um weitere knapp 6 auf 1.943 Dollar zu, weil Gold als Anlage mit den sinkenden Anleiherenditen an Attraktivität gewinnt.

BIP und ADP-Daten unter Erwarten

Das US-Bruttoinlandsprodukt stieg im zweiten Quartal nach zweiter Lesung etwas weniger als ursprünglich gemeldet und verfehlte die Erwartung der Volkswirte. Zugleich wurden in der US-Privatwirtschaft im August weniger Stellen geschaffen als zuletzt und auch deutlich weniger als erwartet, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP meldete. Beides signalisiert Entspannung auf der Inflationsseite.

Obwohl der ADP-Bericht keine außergewöhnlich starke positive Korrelation mit dem am Freitag anstehenden staatlichen Arbeitsmarktbericht habe, deute er dennoch darauf hin, dass sich der überhitzte Arbeitsmarkt abkühle; das sehe die Fed natürlich gerne, weil es den Arbeitsmarkt ins Gleichgewicht bringe, kommentierte Quincy Krosby, Marktstratege bei bei LPL Financial.

HP nach Prognosesenkung stark unter Druck

Am Aktienmarkt sackten HP um 6,6 Prozent ab, nachdem der Drucker- und PC-Hersteller mit Vorlage der Zahlen zum dritten Geschäftsquartal seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr gesenkt hatte. Hewlett Packard Enterprise gewannen 3,1 Prozent. Das Informationstechnologieunternehmen hatte den Gewinnausblick leicht erhöht.

Box stürzten um 12,3 Prozent ab, nachdem das Cloud-Speicher-Unternehmen seine Umsatz- und Gewinnprognose für das laufende Jahr gesenkt hatte. Box begründete dies mit Druck auf die IT-Budgets der Unternehmen.

Johnson & Johnson (-0,4%) litten nur leicht darunter, dass der Pharmariese seine Gewinn- und Umsatzprognosen gesenkt hatte, um der Abspaltung der Konsumgütersparte Kenvue Rechnung zu tragen.

Der Hurrikan Idalia rückte derweil den Versicherungssektor in den Fokus. Potenziell betroffen von möglichen Schäden könnten unter anderem die Versicherer Allstate (+2,5%) und Travelers (unverändert) sein. Idalia war vor Erreichen der Küste Floridas von Stärke 4 auf 3 zurückgestuft worden.

Der Hurrikan brachte auch Störungen des Flugverkehrs mit sich. Die meisten Flüge musste laut Berichten Southwest Airlines streichen. Der Kurs gab um 0,6 Prozent nach. Delta Air Lines büßten 1,2 und American Airlines 0,9 Prozent ein.

Ein Aufruf des US-Gesundheitsministeriums zur Neueinstufung von Cannabis sorgte bei Aktien von Branchenunternehmen für eine Kursrally. Das US-Gesundheitsministerium hat die "Drug Enforcement Agency" (DEA) aufgefordert, Marihuana in einer Weise neu zu klassifizieren, die die Beschränkungen für die Droge lockern würde.

Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise zogen nur moderat an um gut ein halbes Prozent, obwohl nach einem Branchenverband am Vorabend auch die staatliche Energy Information Administration einen sehr starken Rückgang der Ölvorräte für die vergangene Woche mitgeteilt hatte. Er fiel zudem viel höher aus als erwartet. Einige Händler wollten auf die Vorratsdaten nicht mehr handeln, nachdem diese zuletzt mehrfach extrem rückläufig gewesen seien, war zu hören. An anderer Stelle wurde die geringe Preisreaktion damit erklärt, dass es bereits das fünfte Plus bei den Ölpreisen in Folge war.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.890,24 +0,1% 37,57 +5,3% S&P-500 4.514,87 +0,4% 17,23 +17,6% Nasdaq-Comp. 14.019,31 +0,5% 75,55 +33,9% Nasdaq-100 15.462,43 +0,6% 85,88 +41,3% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,89 -3,3 4,92 46,8 5 Jahre 4,28 +0,3 4,28 28,0 7 Jahre 4,22 -0,2 4,22 25,0 10 Jahre 4,11 -0,9 4,12 23,4 30 Jahre 4,23 -0,1 4,23 25,9 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:20 Di, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0921 +0,4% 1,0874 1,0845 +2,0% EUR/JPY 159,75 +0,6% 159,06 158,37 +13,8% EUR/CHF 0,9596 +0,4% 0,9559 0,9547 -3,0% EUR/GBP 0,8588 -0,2% 0,8610 0,8600 -3,0% USD/JPY 146,27 +0,2% 146,26 146,04 +11,6% GBP/USD 1,2719 +0,6% 1,2630 1,2613 +5,2% USD/CNH (Offshore) 7,3018 +0,3% 7,2989 7,2863 +5,4% Bitcoin BTC/USD 27.206,91 -1,6% 27.447,89 27.341,24 +63,9% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,67 81,16 +0,6% +0,51 +4,3% Brent/ICE 85,80 85,49 +0,4% +0,31 +3,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 35,30 35,20 +0,3% +0,10 -57,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.943,47 1.937,61 +0,3% +5,86 +6,6% Silber (Spot) 24,61 24,78 -0,7% -0,16 +2,7% Platin (Spot) 979,88 981,00 -0,1% -1,13 -8,3% Kupfer-Future 3,81 3,82 -0,2% -0,01 -0,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

