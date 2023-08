DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 15.909 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien hat es am Mittwoch mangels kursbewegender Unternehmensnachrichten keine Auffälligkeiten gegeben. Die als volatil bekannte Cannabis-Aktie Synbiotic ging bei Text Lang & Schwarz zuletzt mit 5,39 Euro um, verglichen mit 5,32 zum Xetra-Schluss. An der Wall Street waren Cannabis-Aktien auf Rallykurs gegangen, nachdem das US-Gesundheitsministerium einen Vorstoß unternommen hatte, Marihuana in einer Weise neu zu klassifizieren, die die Beschränkungen für die Droge lockern würde.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 15.909,54 15.891,93 0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 30, 2023 16:19 ET (20:19 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.