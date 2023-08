Enviva Inc. (NYSE: EVA) ("Enviva" oder das "Unternehmen"), der weltweit führende Hersteller von nachhaltig erzeugter holzartiger Biomasse, gab heute bekannt, dass Glenn Nunziata mit sofortiger Wirkung zum Executive Vice President und Chief Financial Officer des Unternehmens ernannt wurde.

"Wir freuen uns, Glenn im Führungsteam von Enviva willkommen zu heißen, zu einer Zeit, in der unser Unternehmen und die globale Biomasseindustrie eine immer wichtigere Rolle bei der Energiewende spielen, indem sie für Energiesicherheit sorgen und die Lieferketten weltweit defossilisieren", sagte Thomas Meth, President und Chief Executive Officer. "Nach den schwierigen, aber notwendigen Entscheidungen, die wir in der ersten Hälfte des Jahres 2023 getroffen haben, haben wir begonnen, Verbesserungen bei der Steigerung der Produktion aus unserem bestehenden Anlagenportfolio und der Senkung der Kosten im gesamten Unternehmen zu sehen. In Verbindung mit dem konstruktiven Preisumfeld für unsere Produkte sind wir auf dem Weg, eine starke finanzielle Basis zu schaffen, die das vor uns liegende signifikante Wachstum unterstützen und den Shareholder Value langfristig steigern wird."

Herr Nunziata verfügt über ein umfassendes Fachwissen in den Bereichen Finanzen, Strategie, Rechnungswesen, Treasury und Risikomanagement und bringt mehr als 20 Jahre Führungserfahrung mit einer Erfolgsbilanz bei der Umsetzung unternehmensweiter Veränderungen und der Förderung wichtiger Finanz- und Prozessverbesserungen in großen Unternehmen mit. Zuletzt war Herr Nunziata Chief Financial Officer von Smithfield Foods Inc., einem 18-Milliarden-Dollar-Unternehmen, das Verarbeitungsanlagen in den gesamten USA besitzt und betreibt und jedes Jahr mit Tausenden von Landwirten und Landbesitzern zusammenarbeitet, um die diversifizierte Lieferkette zu verwalten. Vor seiner Tätigkeit bei Smithfield Foods Inc. hatte er verschiedene Positionen mit zunehmender Verantwortung bei EY inne, zuletzt als Partner im Bereich Assurance Services.

Herr Meth fügte hinzu: "Wir glauben, dass Glenn eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung unserer Finanzprozesse spielen wird, da wir uns weiterhin auf die Kostenstruktur und Rentabilität unserer Anlagen, Verträge und Lieferkette konzentrieren. Glenns wertorientierte Denkweise, sein Engagement bei der Führung zielorientierter Teams und sein unerschütterlicher Fokus auf unsere finanziellen Ziele machen ihn zu einem unschätzbaren Asset für unsere Stakeholder, und wir freuen uns auf die Beiträge, die er zweifellos leisten wird, wenn wir unsere Finanzfunktion aufwerten und unser Back Office vergrößern, um die Umsetzung unserer langfristigen Wachstumsstrategie zu unterstützen."

Herr Nunziata hat einen Bachelor of Science und einen Master in Rechnungswesen von der James Madison University. Derzeit ist er stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der StoneBridge School und sitzt im Beirat des College of Business der James Madison University.

Herr Nunziata tritt die Nachfolge von Shai Even an, der diese Funktion seit 2018 innehatte. "Ich möchte Shai für seine Arbeit in den letzten fünf Jahren danken und ihm viel Glück für seine zukünftigen Aufgaben wünschen", schloss Herr Meth.

Über Enviva

Enviva Inc. (NYSE: EVA) ist der weltweit größte Hersteller von industriellen Holzpellets, einer erneuerbaren und nachhaltigen Energiequelle, die durch die Aggregation der natürlichen Ressource Holzfasern und deren Verarbeitung zu einer transportablen Form, den Holzpellets, gewonnen wird. Enviva ist Eigentümer und Betreiber von zehn Anlagen mit einer Gesamtproduktionskapazität von etwa 6,2 Millionen Jahrestonnen in den US-Bundesstaaten Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida und Mississippi und baut derzeit eine 11. Anlage in Epes, Alabama. Ferner plant Enviva den Baubeginn einer 12. Anlage in der Nähe von Bond, Mississippi. Enviva verkauft den Großteil seiner Holzpellets über langfristige Take-or-pay-Abnahmeverträge mit überwiegend kreditwürdigen Kunden in Großbritannien, der Europäischen Union und Japan und trägt damit zur Beschleunigung der Energiewende und zur Defossilisierung emissionsintensiver Sektoren wie Stahl, Zement, Kalk, Chemikalien und Luftfahrt bei. Enviva exportiert seine Holzpellets über eigene Tiefseeterminals im Hafen von Chesapeake (Virginia), im Hafen von Wilmington (North Carolina) und im Hafen von Pascagoula (Mississippi) sowie über Tiefseeterminals von Drittbetreibern in Savannah (Georgia), Mobile (Alabama) und Panama City (Florida) in Märkte rund um den Globus.

Um mehr über Enviva zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.envivabiomass.com. Folgen Sie uns in den sozialen Medien @Enviva.

Vorsichtshinweis zu den zukunftsgerichteten Aussagen

Die hierin enthaltenen Informationen und alle mündlichen Erklärungen, die in diesem Zusammenhang abgegeben werden, enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht auf gegenwärtigen oder historischen Fakten beruhen, sind zukunftsorientierte Aussagen. Wenn in diesem Dokument, einschließlich der in diesem Zusammenhang gemachten mündlichen Aussagen, die Worte "könnte", "sollte", "wird", "kann", "glauben", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "erwarten", "projizieren", die Verneinung dieser Begriffe und andere ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, auch wenn nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche kennzeichnenden Worte enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen und Annahmen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und basieren auf derzeit verfügbaren Informationen über das Ergebnis und den Zeitpunkt zukünftiger Ereignisse. Sofern nicht anderweitig durch geltendes Recht vorgeschrieben, lehnt Enviva jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, die alle ausdrücklich durch die Aussagen in diesem Abschnitt eingeschränkt werden, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieses Dokuments zu berücksichtigen. Enviva weist darauf hin, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen die meisten schwer vorherzusagen sind und viele außerhalb der Kontrolle von Enviva liegen. Zu diesen Risiken gehören unter anderem die Faktoren, die in den von Enviva bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") eingereichten Unterlagen beschrieben sind, einschließlich der detaillierten Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Jahresbericht von Enviva auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr erörtert und in den Quartalsberichten des Unternehmens auf Formblatt 10-Q für die am 31. März und 30. Juni 2023 zu Ende gegangenen Geschäftsquartale ergänzt wurden.

Sollten eines oder mehrere der hierin und in den damit verbundenen mündlichen Aussagen beschriebenen Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die zugrundeliegenden Annahmen als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse und Pläne erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Zusätzliche Informationen zu diesen und anderen Faktoren, die Envivas Erwartungen und Prognosen beeinflussen können, finden Sie in Envivas regelmäßigen Veröffentlichungen mit der SEC. Die von Enviva bei der SEC eingereichten Unterlagen können auf der Website der SEC unter www.sec.gov eingesehen werden.

