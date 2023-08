Während ein Analyst nach dem anderen aufgrund mehrerer Gewinnwarnungen die Segel streicht - gestern Jefferies von Buy auf Hold -, gehen andere in Stellung. Der Gründer und Vorstand der mittelständisch geprägten Beteiligungsgesellschaft Primepulse Klaus Weinmann, der zugleich auch CANCOM-Gründer ist, stockt seine Beteiligung auf über 5 % auf. Auch eine Schweizer Adresse hat sich inzwischen geoutet. Offensichtlich weckt der Absturz des Digitalisierungsspezialisten und Hybrid-IT-Service-Providers Begehrlichkeiten. Auf die Einzelheiten gehen wir in dieser Woche in der Actien-Börse detailliert ein. Für Spannung ist jedenfalls gesorgt.



