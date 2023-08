Die National Bank of Canada (ISIN: CA6330671034, Toronto: CA:NA) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 1,02 CAD ausbezahlen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Anfang Juni 2023 erfolgte eine Erhöhung der Dividende um 5,2 Prozent. Die Auszahlung der vierteljährlichen Dividende erfolgt am 1. November 2023 (Record day: 25. September 2023). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 4,08 CAD ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite ...

