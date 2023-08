Die Aktie von HelloFresh (WKN: A16140) hat 2023 wirklich einen guten Lauf. Insgesamt +34% ging es für das MDAX-Papier bislang nach oben und am Mittwoch markierte der Titel nach einem erneuten Plus von 4,5% ein neues 52-Wochen-Hoch. Keine Frage: Der eingeleitete Strategiewechsel des Unternehmens kommt an der Börse gut an. HelloFresh vorgestellt HelloFresh mit Sitz in Berlin ist ein Anbieter von Mahlzeit-Sets, die überwiegend aus lokalen Zutaten zusammengestellt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...