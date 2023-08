Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Gestern richtete sich das Augenmerk zunächst auf die Inflationsentwicklungen, so die Analysten der Helaba.Der Rückgang in Deutschland sei kleiner ausgefallen als erwartet, was enttäuscht habe, zumal der Druck bei den Kernpreisen nicht nachgelassen habe. Vor diesem Hintergrund würden die französischen und italienischen sowie die EWU-Preiszahlen mit Spannung verfolgt. Während in Frankreich eine wieder höhere Inflation berichtet werden dürfte, könnte in Italien der Preisdruck nachgelassen haben. Die unterschiedlichen Entwicklungen würden dazu führen, dass die EWU-Teuerungsrate wohl nur leicht sinke, sodass die Zinssorgen bezüglich der EZB erhalten bleiben würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...