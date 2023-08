Die US-Börsen setzten die Kurserholung der Vortag am Mittwoch spürbar geringerer Kursdynamik fort. Laut den Daten des Arbeitsmarktdienstleisters ADP wurden im August weniger Stellen in der Privatwirtschaft geschaffen als von den Experten erwartet. Der Markt nahm die Daten positiv auf, da sie einen abnehmenden Zinsdruck auf die Fed signalisierten. Am Freitag steht Veröffentlichung des monatlichen Arbeitsmarktberichtes der US-Regierung an. Der Dow Jones beendete den Handel mit einem Plus von 0,11 % bei 34.890 Punkten, während der marktbreite S&P 500 um 0,38 % auf 4.514 Punkte zulegte. Auch der Technologieindex Nasdaq 100 machte Boden gut und schloss 0,56 % fester bei 15.462 Punkten. An den deutschen Börsen stehen heute Vormittag die Inflationszahlen für den Euroraum im Fokus. In Deutschland lag die Inflation im August laut den gestern veröffentlichten Zahlen bei 6,1 % (Juli: 6,2 %). Der Dax eröffnete heute Morgen den Handel mit einem Plus von 0,28 % bei 15.937 Punkten und näherte sich anschließend weiter der Marke 16.000 Punkten an.



