Hamburg (ots) -Der Produzent Leonard Geßner stellt seine neue Interviewserie "SELFMADE" in der "Blick Bar" im WestIn (Platz d. Deutschen Einheit 2, 20457 Hamburg) - in der 8. Etage der Elbphilharmonie vor. Hiermit laden wir Sie herzlich zur Premiere am Donnerstag, 7. September um 17.45 Uhr ein. Zu Gast auf der Veranstaltung sind zahlreiche namhafte und erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer aus ganz Deutschland sowie einige der Protagonisten der Serie. Um rechtzeitige Anmeldung bis zum 6. September wird gebeten unter joana@gessnermedia.de.In der ersten Staffel der Serie spricht Geßner mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern wie Saygin Yalcin, Julia Bösch von Outfittery, Sebastian Mastalka von Traum Ferienwohnungen und schaut Unternehmen wie "true fruits" über die Schulter und führt zudem das erste Interview seit Jahren mit dem Gründertrio. Im Mittelpunkt steht dabei eine inspirierende Geschichte, unabhängig vom Bekanntheitsgrad der Person, denn Geßner ist überzeugt davon, dass unternehmerischer Erfolg nicht zwingend mit einem Stattfinden in der Öffentlichkeit zusammenhängt. Den Erfolg definiert er nicht alleine über das Vermögen seiner Gäste, das bei einigen durchaus im acht- oder sogar neunstelligen Bereich liegt, da laut Geßner Erfolg auf ganz vielen verschiedenen Ebenen stattfindet. Aufgezeichnet wurden die Folgen in London, Rom, Barcelona, Hamburg, Bremen, Bonn und auf Mallorca.Auf der Premiere stellt Geßner mit einigen seiner Interviewgäste die Serie vor. Ab 18.00 Uhr ist der Red Carpet für Pressevertreterinnen und Pressevertreter in der geöffnet, bevor ein Ausschnitt der Serie gezeigt wird. Weiter geht es mit einem kurzen Panel Talk und anschließendem Get together in der "Blick Bar" - für ausreichend Verpflegung ist gesorgt.Über Leonard Geßner:Leonard Geßner ist mit einem Alter von 18 Jahren wohl der jüngste Serienproduzent Deutschlands. Geßner hat vor fünf Jahren angefangen, seine erste Interviewserie zu produzieren, 2020 sein erstes Buch veröffentlicht und beschäftigt mittlerweile ein mehrköpfiges Team für seine Produktionen. "SELFMADE" ist seine erste internationale Produktion.