TUI hatte eine ungelöste Auseinandersetzung mit RTK, Europas größtem Reisebüronetzwerk, nachdem aufgedeckt worden war, dass RTK Verkaufsdaten an einen großen Wettbewerber, FTI, weitergegeben hatte. TUI hat diesen Streit nun beigelegt, indem sie ihre Beteiligung an RTK verkauft, die Anteile von RTK an TUI Travel Star erwirbt und den Weg für einen neuen Rahmenvertrag mit RTK geebnet hat. Die Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bundeskartellamtes. Die Vereinbarung bietet Sicherheit für die Vertriebskanäle der TUI und sollte nun zur Auszahlung von Incentives an Reisebüros führen, die bisher auf Eis lagen. Wie die kürzlich vorgelegten Zahlen für das dritte Quartal zeigen, normalisiert sich das operative Geschäft der TUI, und mit der Verbesserung der finanziellen Situation sollten die Investoren allmählich wieder Vertrauen in das Unternehmen fassen. Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen ihr KAUFEN-Rating mit einem Kursziel von EUR 16,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar https://www.research-hub.de/companies/TUI%20AG