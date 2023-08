Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Im ersten Halbjahr blieb der Umsatz konstant zum Umsatz der Vorjahresperiode, so die Edisun Power Europe AG (ISIN CH0024736404/ WKN A0KFH3) in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung:Die EBITDA Marge lag mit 72.7% über dem mittelfristigen Zielwert von 70%. Der Reingewinn ging infolge gesunkener Strompreise, tieferen Währungsgewinnen sowie neuen Regularien in Spanien und Deutschland auf CHF 2.21 Mio. zurück. ...

