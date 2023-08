Erst kürzlich lud Apple zum 12. September zum nächsten Event ein, bei dem mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die nächsten iPhones vorgestellt werden. Das ist der Konkurrenz in Form von Alphabet bzw. deren Tochter Google nicht entgangen. Am 4. Oktober sollen dort neue Pixel-Smartphones vorgestellt werden und im Vorfeld können die Verantwortlichen sich einen Seitenhieb auf die Konkurrenz nicht verkneifen.Anzeige:Angekündigt wurde der Termin durch Alphabet (US02079K3059) sowohl im eigenen Store als auch beim Kurznachrichtendienst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...