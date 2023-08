DJ PTA-NVR: DO & CO Aktiengesellschaft: Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte und des Grundkapitals

Änderungen der Gesamtzahl der Stimmrechte und des Kapitals gemäß § 135 Abs. 1 BörseG

Wien (pta/31.08.2023/10:30) - Die DO & CO Aktiengesellschaft (die "Gesellschaft") gibt gemäß § 135 (1) BörseG bekannt, dass am Ende des Monats August 2023 die Gesamtzahl der Stimmrechte insgesamt 10.610.870 und das Grundkapital der Gesellschaft EUR 21.221.740,00 betragen. Die Veränderung der Gesamtzahl an Stimmrechten und des Grundkapitals resultiert aus der Ausgabe von insgesamt 303.823 Stück neuen Aktien der Gesellschaft aus der bedingten Kapitalerhöhung, welche die am 15. Jänner 2021 stattgefundene außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft beschlossen hat, an Inhaber von im Jänner 2021 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen, die wirksame Wandlungserklärungen abgegeben haben.

(Ende)

Aussender: DO & CO Aktiengesellschaft Adresse: Stephansplatz 12, 1010 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Helmut Dimmel Tel.: +43 664 80 777 1159 E-Mail: helmut.dimmel@doco.com Website: www.doco.com

ISIN(s): AT0000818802 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Weitere Handelsplätze: London, Istanbul

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 31, 2023 04:30 ET (08:30 GMT)